Жительница Актау заявила, что в Каспий сливают отходы, на участке проведут проверку (видео)

Труба. Кадр из видео: inaktau.kz

В Сети появился видеоролик, автор которого предположила, что один из отелей в Актау сливает свои отходы в Каспийское море.

Как пишет inAktau.kz, автор видео пришла к выводам о загрязнении Каспия после того, как обнаружила трубу, которая тянется к морю, предположительно, от территории местного курортного отеля.

Опубликованное уже прокомментировали в областном Департаменте экологии. Там сообщили, что эксперты отдела лабораторно-аналитического мониторинга уже взяли пробы воды на участке.

Далее в ведомстве намерены привлечь независимых экологов, общественных активистов и членов Мангистауского областного экологического совета Ассоциации экологических региональных инициатив "Экожер", чтобы дать объективную оценку ситуации.

Также сообщается, что в проверке воды на этом участке Каспия будут участвовать специалисты водной инспекции, Управления рыбного хозяйства и областной инспекции лесного хозяйства и животного мира

Экспертам предстоит дать правовую оценку в рамках своих компетенций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954807-zhitelnitsa-aktau-zayavila-chto-v-kaspiy-slivayut-othody-na-uchastke-provedut-proverku-video/