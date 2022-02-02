Легковой автомобиль сгорел в Нур-Султане

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Автомобиль сгорел утром 2 февраля в Нур-Султане. Горел салон и двигательный отсек.

2 февраля около восьми утра столичным пожарным поступило сообщение о горящем автомобиле, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу ДЧС Нур-Султана.

Пожар произошел на пересечении улиц Иманова и Жубанова: загорелся легковой автомобиль марки Mazda 626. Сообщается, что пожарные выехали на место происшествия в 07:57.

Сотрудники ДЧС уточнили, что огнем были охвачены двигательный отсек и сам салон автомобиля.

В 08:05 пожар был потушен. Ни жертв, ни пострадавших не было.

Отмечается, что в ликвидации огня были задействованы пять человек личного состава и одна единица техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954225-legkovoy-avtomobil-sgorel-v-nur-sultane/