35 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Кокшетау (видео)

35 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Кокшетау, сообщается в официальном Instagram ДЧС Акмолинской области.
Накануне вечером на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в 9-этажном доме в микрорайоне Центральный в Кокшетау.
На место вызова незамедлительно были направлены 20 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС. Прибывшие пожарные обнаружили, что пожар произошел в квартире на первом этаже дома. Площадь возгорания составила 15 кв. м.
Силами ДЧС по лестничному маршу эвакуировано 35 человек, из них 14 детей.
Пожар потушили в 22:35, никто не пострадал в результате инцидента.
Причина пожара устанавливается.
Сотрудники ДЧС напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953319-35-chelovek-evakuirovali-iz-goryaschey-mnogoetazhki-v-kokshetau-video/