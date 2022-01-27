35 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Кокшетау (видео)

Кадр из видео с места событий: ДЧС Акмолинской области

35 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Кокшетау, сообщается в официальном Instagram ДЧС Акмолинской области.

Накануне вечером на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в 9-этажном доме в микрорайоне Центральный в Кокшетау.

На место вызова незамедлительно были направлены 20 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС. Прибывшие пожарные обнаружили, что пожар произошел в квартире на первом этаже дома. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

Силами ДЧС по лестничному маршу эвакуировано 35 человек, из них 14 детей.

Пожар потушили в 22:35, никто не пострадал в результате инцидента.

Причина пожара устанавливается.

Сотрудники ДЧС напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953319-35-chelovek-evakuirovali-iz-goryaschey-mnogoetazhki-v-kokshetau-video/