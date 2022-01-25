Блэкаут в Алматы: когда электричество восстановится во всем городе

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Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин сообщил, что полная подача электроэнергии в городе восстановится примерно через 20 минут, передает корреспондент NUR.KZ

"Сейчас проводятся восстановительные работы. Примерно 50-70% горожан уже восстановлена подача электроэнергии.

В течение примерно 20 минут планируется подключение всех абонентов в Алматы", - рассказал официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Ян Гирин.

Напомним, масштабное отключение электричество произошло в Алматы после 12:00.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952892-blekaut-v-almaty-kogda-elektrichestvo-vosstanovitsya-vo-vsem-gorode/