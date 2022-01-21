Вспышкой неизвестной инфекции у скота встревожены на западе Казахстана

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Жители Западного Казахстана встревожены вспышкой неизвестной инфекции у скота. Симптомы напоминают ящур.

Местные ветеринары порекомендовали фермерам делать прививки именно от ящура, сообщает телеканал "Астана".

Факты заражения коров зарегистрированы в восьми районах. Сообщается, что заболело около 2,5 тыс. голов скота.

Местные фермеры боятся, что стада отправят под нож и установят строгий карантин.

По информации корреспондентов, тревогу местных сельчан подогрело распоряжение Россельхознадзора от 28 декабря, в котором сообщалось о возможных вспышках ящура в пограничных областях Казахстана.

Тем не менее, отечественные специалисты установили, что животные заболели инфекционным ринотрахеитом. Отмечается, что эпизоотическая ситуация находится под контролем.

"В настоящее время по Чингирлаускому, Сырымскому, Бурлинскому району получены результаты лабораторных исследований. В двух районах -Чингирлауском и Сырымском выявлен инфекционный ринотрахеит, по Бурлинскому району пришел отрицательный результат, по остальным районам результаты лабораторной экспертизы пока еще не поступали", - проинформировал начальник отдела управления ветеринарии ЗКО Балдай Сапаргали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952228-vspyshkoy-neizvestnoy-infektsii-u-skota-vstrevozheny-na-zapade-kazahstana/