Причастность внешних сил к событиям в Казахстане не исключает Еврокомиссар

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В Страсбурге состоялось первое в текущем году пленарное заседание Европейского Парламента, передает МИА "Казинформ".

В этот раз в рамках обсуждения прав человека, демократии и верховенства закона евродепутаты провели дебаты и заслушали позицию исполнительного органа ЕС – Еврокомиссии.

"Картина представляется следующей: (авт.- в Казахстане) хорошо вооруженные и тренированные боевые группы перехватили инициативу того, что начиналось как мирный протест. Возможно, эти группы были связаны с военизированными формированиями, что указывает на то, что их создание прикрывали некоторые структуры безопасности. На данном этапе нельзя исключать и причастность к событиям внешних сил", - сообщила депутатам еврокомиссар Стелла Кириакидес.

Кроме того, еврокомиссар проинформировала депутатов, что вывод миротворческого контингента ОДКБ, "судя по последним новостям", завершился.

Кириакидес выразила уверенность, что сложный характер событий в Казахстане диктует необходимость осторожной интерпретации и реакции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952224-prichastnost-vneshnih-sil-k-sobytiyam-v-kazahstane-ne-isklyuchaet-evrokomissar/