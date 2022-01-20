Улицы в Шымкенте затопило после мощного ливня

Затопленные улицы Шымкента. Фото: otyrar.kz

В Шымкенте многие улицы и дворы оказались затоплены. Сейчас ведутся работы по откачке воды.

На данный момент с улиц откачано уже более 100 кубов воды, сообщает Otyrar.kz. Тем не менее, во многих районах города жители частных секторов просто не могут выйти на улицу из-за большого количества воды.

В Департаменте по ЧС прокомментировали ситуацию, сообщив, что работы ведутся на 17 участках. Всего задействовано более 70 человек, 17 единиц спецтехники и 18 моторных водооткачивающих помп.

Откачка дождевой воды ведется в Аль-Фарабийском, Енбекшинском, Каратауском, Абайском районах, говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952079-ulitsy-v-shymkente-zatopilo-posle-moschnogo-livnya/