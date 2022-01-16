Гостиничный комплекс горел в Павлодарской области

Фото с места событий: ДЧС Павлодарской области

Пожар произошел в гостиничном комплексе в Павлодарской области, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Инцидент произошел сегодня, 16 января, утром. В 09:03 поступило сообщение о пожаре в Северной промзоне в Павлодаре. Горел гостиничный комплекс "Щербет".

В ДЧС сообщили, что полностью выгорели деревянные конструкции кровли двухэтажного кирпичного здания.

Общая площадь пожара составила 300 кв. м.

На месте пожара развертывался штаб.

Пожар ликвидирован в 10:53. На месте пожара работали 35 сотрудников и 10 единиц техники ДЧС Павлодарской области, ЦМК.

Причина пожара - короткое замыкание электропроводки. В отношении владельца комплекса был составлен административный протокол.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951381-gostinichnyy-kompleks-gorel-v-pavlodarskoy-oblasti/