Брошенный окурок стал причиной пожара в жилом доме в Экибастузе

Пожарный. Фото: instagram.com/pavlodar_tjd

1 января около 6 часов вечера экибастузским пожарным поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по улице Ауэзова, 6. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС Павлодарской области в Instagram.

Прибыв на место пожара, огнеборцы установили, что в зале двухкомнатной квартиры горели домашние вещи, а также балкон площадью 12 квадратных метров. Кроме того, из-за высокой температуры расплавилось пластиковое окно, из-за чего образовалось сильное задымление.

​В квартире на верхнем этаже сообщили, что в одном из помещений остались женщина и ее внук. Командир отделения Айнар Кендиров незамедлительно проследовал к ним и вынес на руках женщину 1977 года рождения.

Он пронес ее с пятого по третий этаж, после чего женщина смогла идти дальше сама. Пожарный сопроводил жительницу дома и в итоге помог выйти на свежий воздух.

Одновременно с этим начальник караула Бейсенбай Сыздыков вынес на улицу ребенка 2019 года рождения. Спасатели осмотрели их. К счастью, в госпитализации они не нуждались.

Также в сопровождении пожарных по лестнице самостоятельно эвакуировался один человек. Еще 6 человек, среди которых 1 ребенок, покинули дом самостоятельно до прибытия огнеборцев.

Пожар был потушен в 18:30. Причиной возгорания, по данным департамента, стал сигаретный окурок, выброшенный с верхних этажей.

На месте происшествия работали 7 человек личного состава и 1 единица техники ДЧС Павлодарской области, а также служба "103" и городская электросеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949633-broshennyy-okurok-stal-prichinoy-pozhara-v-zhilom-dome-v-ekibastuze/