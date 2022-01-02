Спасатели срезали застрявшее кольцо с пальца подростка в Атырауской области

Подросток и спасатель. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

1 января в 01:46 спасателям поступила информация о том, что подросток не может самостоятельно снять кольцо с пальца. Об этом сообщили на официальной странице ДЧС Атырауской области в Instagram.

Получив информацию, спасатели прибыли в приемный покой Областной детской больницы, где и находился 15-летний подросток с кольцом на уже опухающем пальце.

Специалисты немедленно начали работать над спасением пальца, соблюдая меры безопасности. В итоге с помощью аварийно-спасательного инструмента им удалось аккуратно разрезать кольцо, не причинив вреда подростку.

В ДЧС пояснили, что в подобных ситуациях важную роль играет своевременность оказанной помощи.

"Уважаемые граждане, долгое пережатие фаланги пальца и его отек грозит омертвением, загноением тканей и даже ампутацией, поэтому если вы или ваш ребенок попали в такую ситуацию, то необходимо незамедлительно вызвать спасателей по номеру 112", - предупредили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949596-spasateli-srezali-zastryavshee-koltso-s-paltsa-podrostka-v-atyrauskoy-oblasti/