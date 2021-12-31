Рынок автозапчастей горел в Туркестанской области (фото)

Фото с места событий: ДП Туркестанской области

Рынок автозапчастей горел в Туркестанской области. Полицейские приняли участие в тушении пожара, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В минувшую среду в отдел полиции Жетысайского района поступило сообщение из пожарной части о том, что в городе вспыхнул пожар на одном из рынков.

На место происшествия привлекли личный состав Жетысайского РОП в целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения, предотвращения краж оставленных без присмотра автозапчастей и иного имущества.

Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили территорию и приступили к эвакуации продавцов и посетителей рынка.

К счастью, никто не пострадал.

В ходе проверки было установлено, что на рынке горели бутики и торговые точки. По информации ведомства, эти торговые точки принадлежат 20 гражданам.

В настоящее время выясняются причины возникновения пожара и нанесенный ущерб.

Факт был зафиксирован в ЕРДР по статье УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949524-rynok-avtozapchastey-gorel-v-turkestanskoy-oblasti-foto/