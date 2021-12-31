Мужчину спасли при пожаре в Акмолинской области (видео)

Кадр из видео с места событий: ДЧС Акмолинской области

Пожар произошел в одном из жилых домов в Кокшетау. Спасатели во время тушения нашли в одной из комнат мужчину, который был в бессознательном состоянии, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Пламя вспыхнуло в одной из квартир дома барачного типа. Дым от огня быстро наполнил жилище. В это время там находился 55-летний мужчина.

Он был без сознания, когда его обнаружили спасатели. Они провели необходимые реанимационные действия, а после передали мужчину в руки медиков.

"Благодаря оперативным действиям пожарных Алимжана Мустафина, Евгения Ефремова и Алиби Комарова мужчина остался жив". - сообщили в ДЧС.

Пожар локализован в 10:35, ликвидирован в 10:55. На месте работали 23 сотрудника ДЧС и 4 единицы техники.

По предварительным данным, причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949499-muzhchinu-spasli-pri-pozhare-v-akmolinskoy-oblasti-video/