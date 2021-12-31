Раскрыта тайна пропавшего без вести почти два года назад в США бойца ММА

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В США обнаружили останки бойца ММА, который пропал без вести в феврале прошлого года, передает Fox News.

В последний раз бойца смешанных боевых искусств Дэвида Кенига видели в начале февраля 2020 года в одном из отелей, куда накануне он отправился. Парень, как сообщается, состоял в дружеских отношениях с его владельцем.

Перед тем, как исчезнуть, он написал сообщение своим близким, что находится в опасности. Однако никто в тот момент не придал этому значение и заявление о его пропаже в полицию было подано через несколько недель.

Мать Кенига Трейси рассказала, что ее сын "боролся с зависимостью" и нередко уезжал так из дома, отключая все способы связи. Он мог не появляться так неделями. И поначалу семья думала, что парень просто хочет побыть один.

Несколько дней назад, 27 декабря, некий мужчина, который занимается сбором оленьих рогов, обнаружил человеческие останки в лесу штата Миссури. Вскоре останки были идентифицированы, погибшим оказался пропавший Дэвид Кениг. На месте нашли его личные вещи.

Отмечается, что следов насильственной смерти не было обнаружено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949444-raskryta-tayna-propavshego-bez-vesti-pochti-dva-goda-nazad-v-ssha-boytsa-mma/