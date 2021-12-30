Уральск полностью остался без водоснабжения

Из-за аварии в одном из микрорайонов Уральск полностью отключили от водоснабжения.
Как сообщается на официальной странице "Батыс Су арнасы" в Instagram, в микрорайоне Северо-Восток произошел прорыв трубы холодного водоснабжения.
Сначала давление в городских сетях водоснабжения было снижено, а позже и вовсе отключено.
"В связи с тем, что снижение давления не дало возможности устранить аварию, вынуждены были временно отключить водоснабжение. Место и причина повреждения определены. Ремонтные работы ведутся", - говорится в сообщении компании.
Устранить причину аварии и возобновить водоснабжение в компании пообещали в течение нескольких часов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949424-uralsk-polnostyu-ostalsya-bez-vodosnabzheniya/