Взрыв произошел в центре Баку: есть пострадавшие

Иллюстративное фото: Matthew Lewis - UEFA/UEFA via Getty Images

В столице Азербайджана произошел взрыв. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка газа, передает "Sputnik Азербайджан".

Происшествие произошло возле гостиницы Flame Towers, напротив здания парламента. В результате инцидента два человека пострадали и были госпитализированы, кроме того, были повреждены несколько машин, припаркованных у отеля.

На месте уже работают полицейские и врачи. Пострадавшие автомобили также увезли с места инцидента. Другие подробности взрыва пока не сообщаются.

Отмечается, что взрыв произошел за несколько минут до начала последнего в этом году заседания депутатов. После того, как на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, политики вернулись к работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949344-vzryv-proizoshel-v-tsentre-baku-est-postradavshie/