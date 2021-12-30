Toyota Land Cruiser провалился под лед в Актюбинской области (видео)

Кадр из видео: instagram.com/aqtobe_tjd

Внедорожник Toyota Land Cruiser провалился под лед в Актюбинской области. Машину из водохранилища извлекли спасатели с помощью спецтехники, сообщается на официальном Instagram-аккаунте ДЧС региона.

ЧП произошло вчера, 29 декабря. Автомобиль Toyota Land Cruiser отъехал на 50 метров от берега Актюбинского водохранилища и провалился под лед на глубину 2,5 метра.

Инцидент обошелся без жертв и пострадавших - водитель и пассажир, которые хотели порыбачить, успели выбраться из авто и спастись.

Сотрудники ДЧС совместно с волонтерской команды X-Terra организовали аварийно-спасательные работы и благополучно извлекли внедорожник из водохранилища. Отмечается, что на время работа толщина льда на водоеме составляла 5-7 сантиметров.

В связи с произошедшим в ДЧС еще раз напомнили о правилах безопасности в зимний период:

запрещается проверять прочность льда, прыгая на нем или ударяя по нему ногами,

старайтесь обходить опасные участки и участки, где растут камыши или другие растения - в таких местах лед обычно очень тонок и хрупок,

безопасным для ходьбы считается лед толщиной от 7 см, для рыбалки - от 10 см, для езды на машине - от 20 см.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949232-toyota-land-cruiser-provalilsya-pod-led-v-aktyubinskoy-oblasti-video/