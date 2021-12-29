Пожар произошел на барахолке в Алматы (фото, видео)

Пожарные. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Сегодня на территории барахолки в Алматы произошел пожар. Видеозапись с места проиcшествия появилась в соцсетях, передает NUR.KZ.

Произошедшее на камеру засняли очевидцы, после чего запись опубликовали в сообществе Kris.p.almaty | Official в Telegram.

На видео можно заметить клубы дыма, которые поднимаются над территорией торгового дома "Новый Ялян".

Позже случившееся прокомментировали в пресс-службе ДЧС города Алматы.

Пожарные. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве сообщили, что информация о пожаре была получена в 16:45. Установлено, что на территории ТД "Новый Ялян" в Жетысуском районе загорелись два контейнера. Кроме того, еще один контейнер был поврежден из-за высокой температуры.

Прибывшие на место огнеборцы и звено газодымозащитной службы тушили горящие контейнеры и вскрывали соседние, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

Пожар. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Благодаря этому возгорание было локализовано уже через 21 минуту после прибытия - в 17:11. Полная ликвидация пожара произошла уже вскоре, в 17:16.

Соседние контейнеры с товарно-материальными ценностями удалось отстоять. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949176-pozhar-proizoshel-na-baraholke-v-almaty-foto-video/