Крушение самолета в Алматы: расследование находится на завершающем этапе

Фото с места крушения самолета: NUR.KZ/Петр Карандашов

Ровно 2 года назад в аэропорту Алматы произошло крушение самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air. В МИИР РК рассказали о ситуации с расследованием авиакатастрофы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Два года назад МИИР РК была создана комиссия по факту крушения пассажирского самолета на территории аэропорта южной столицы. Ранним утром упало воздушное судно с 93 пассажирами и пятью членами экипажа на борту.

"Немаловажным фактором задержки расследования для установления причины авиационного происшествия стали связанные с пандемией COVID-19 локдауны, которые в значительной степени повлияли на работу управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов, а также иностранных коллег, принимавших участие. Бюро по безопасности Королевства Нидерланды в октябре 2021 года представило результаты исследования элементов несущих поверхностей воздушного судна, которые были демонтированы комиссией и направлены к ним", - пояснили в МИИР.

В настоящее время расследование находится на завершающем этапе, все необходимые материалы и результаты исследований комиссией собраны, получены заключения от всех заинтересованных государств-участников, составлен и согласован проект окончательного отчета.

"Данный проект отчета по расследованию, в соответствии с приложением № 13 ИКАО был отправлен на согласование и получение существенных замечаний государствам, принимавших участие в расследовании", - пояснили в министерстве.

Официальный срок согласования - 60 календарных дней, уточнили в ведомстве.

В ближайшее время МИИР РК рассчитывает получить результаты согласования. После чего, они будут опубликованы на сайте министерства.

Напомним, что 27 декабря 2019 года произошла трагедия с самолетом компании Bek Air Судно разбилось вскоре после вылета. В этой авиакатастрофе погибли 12 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1948767-krushenie-samoleta-v-almaty-rassledovanie-nahoditsya-na-zavershayuschem-etape/