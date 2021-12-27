Обгоревшее тело мужчины нашли в Павлодарской области

Место происшествия. Фото: ДЧС Павлодарской области

Сообщение о возгорании в Иртышском районе спасателям поступило примерно в 2 часа ночи 27 декабря. Указывается, что пожар произошел в нежилом здании, а при разведке было обнаружено тело 51-летнего мужчины. Еще одного человека госпитализировали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Здание загорелось в селе Ленино на территории одного из крестьянских хозяйств. В ДЧС региона сообщили, что предназначалось оно не для проживания. Выгорела постройка в итоге полностью, пламя распространилось на площади 105 квадратных метров.

"До прибытия пожарных подразделений в центральную районную больницу Иртышского района был госпитализирован 53-летний пострадавший. В коридоре у входа в здание было обнаружено обгоревшее тело 51-летнего мужчины", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Ликвидировать возгорание удалось лишь спустя 4,5 часа. Причину пожара и ущерб устанавливают специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1948699-obgorevshee-telo-muzhchiny-nashli-v-pavlodarskoy-oblasti/