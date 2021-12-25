У летевшего из Тюмени в Ереван самолета взорвался двигатель (видео)

Кадр из видео: t.me/radiogovoritmsk

Пассажир рейса авиакомпании Utair, взлетавшего в аэропорту Тюмени, снял на видео вспыхнувший двигатель. Ситуацию прокомментировали в Уральской транспортной прокуратуре, передает Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва".

По предварительным данным, при разгоне самолета взорвался мотор. Рейс Utair, который должен был следовать в Ереван, отменили.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что возможной причиной технической неисправности лайнера мог стать помпаж двигателя.

В начале года горящий в воздухе двигатель Boeing 777 напугал пассажиров. Неприятный инцидент произошел в штате Колорадо, США. Экипаж был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за серьезной аварии. Лайнер благополучно приземлился в Денвере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1948533-u-letevshego-iz-tyumeni-v-erevan-samoleta-vzorvalsya-dvigatel-video/