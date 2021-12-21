Задымление на станции метро "Алатау" в Алматы сняли на видео

Станция метро "Алатау". Кадр из видео: instagram.com/kris.p.almaty.official

В соцсетях активно обсуждается инцидент с задымлением, который произошел на станции метро "Алатау" в Алматы, передает NUR.KZ.

Видеоролик с места событий был опубликован в паблике kris.p.almaty.official в Instagram. На кадрах видно задымление.

Ситуацию прояснили в администрации метрополитена города Алматы.

"Сработало пневматическое торможение. При срабатывании пневматической тормозной системы произошел перегрев тормозных колодок.

На данный момент выясняется точная причина, состав снят с линии и отправлен в электродепо для диагностики.

Сбоев по графику нет, метрополитен работает в штатном режиме", - сообщили в метрополитене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1947787-zadymlenie-na-stantsii-metro-alatau-v-almaty-snyali-na-video/