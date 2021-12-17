Пожар случился в клинике в Японии: 19 человек погибли (видео)

Фото с места событий: STR/Jiji Press/AFP/Getty Images

Крупный пожар случился сегодня, 17 декабря, в Осаке, Япония, - загорелся 4-й уровень восьмиуровневого здания. 19 человек погибли.

Как сообщает РИА Новости, возгорание произошло утром на четвертом уровне восьмиэтажного здания в торговом квартале. Там находилась клиника терапевтической и психологической помощи.

Изначально сообщалось, что в результате ЧП погибли 5 человек и пострадали 28, 27 из которых находились в критическом состоянии.

Фото с места событий: STR/Jiji Press/AFP/Getty Images

Позже медики констатировали смерть 19 человек.

Очевидцы рассказали, что источником возгорания стала жидкость, вытекшая из бумажного пакета у пожилого мужчины. Не исключается, что это мог быть поджог. Полиция начала расследование по делу.

Фото с места событий: Philip Fong/AFP/Getty Images

Как пишет Life.ru, на место происшествия после сообщения о пожаре прибыли сразу 30 огнеборцев, они за 15 минут потушили огонь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1947268-pozhar-sluchilsya-v-klinike-v-yaponii-19-chelovek-pogibli-video/