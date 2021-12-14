Mercedes сгорел в Алматы (видео)

Кадр из видео очевидца: instagram.com/kris_p_press

Пожар уничтожил автомобиль марки Mercedes в Алатауском районе Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Сообщение о возгорании поступило на пульт ДЧС сегодня в 14:02. Загорелся автомобиль марки Mercedes 2002 года выпуска в микрорайоне Дарабоз.

Пожарные прибыли на место событий за 6 минут. Справиться с возгоранием им удалось в 14:17 путем подачи пены от пожарной автоцистерны.

В ДЧС отметили, что огонь в машине распространился стремительно, уничтожив ее за 2-3 минуты.

В ведомстве рекомендовали гражданам обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО, а также всегда иметь исправные огнетушители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1946912-mercedes-sgorel-v-almaty-video/