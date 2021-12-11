Грузовик с 12 тоннами ваты загорелся на трассе в Атырауской области (фото)

Место происшествия. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

Неподалеку от города Кульсары в Жылыойском районе Атырауской области загорелся грузовик, который перевозил вату. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС Атырауской области в Instagram.

Как пояснили в ведомстве, пожар произошел 10 декабря на 80-м километре трассы "Атырау-Мангистау". Информация о возгорании была получена в 14:11.

Там загорелся прицеп грузового автомобиля марки DAF, который перевозил 12 тонн ваты.

Возгорание удалось локализовать в 15:54, полная ликвидация зафиксирована в 18:45.

Отмечается, что груз следовал из Таджикистана в Турцию.

В пресс-службе департамента по ЧС указали, что в результате пожара весь груз, как и сам прицеп, полностью сгорели. Пострадавших и жертв нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1946495-gruzovik-s-12-tonnami-vaty-zagorelsya-na-trasse-v-atyrauskoy-oblasti-foto/