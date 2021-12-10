Автомобиль загорелся в Алматы (видео)

Кадр из видео очевидца: instagram.com/kris.p.almaty.official

В соцсетях распространились видео с горящим автомобилем. Данный инцидент произошел в Алматы.

Видео появились в паблике krisp.almaty.official в Instagram. На кадрах видно автомобиль, который охватило пламя. Как сообщил автор под видео, пожар произошел на пересечении Райымбека-Бокейханова.

В пресс-службе ДЧС корреспонденту NUR.KZ сообщили, что инцидент произошел сегодня в 09:57. Прибывшие на место сотрудники противопожарной службы выяснили, что пламенем объят автомобиль Mercedes 1990 года выпуска.

Пожар ликвидирован в 10:08.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1946330-avtomobil-zagorelsya-v-almaty-video/