Автомобиль загорелся в Алматы (видео)

В соцсетях распространились видео с горящим автомобилем. Данный инцидент произошел в Алматы.
Видео появились в паблике krisp.almaty.official в Instagram. На кадрах видно автомобиль, который охватило пламя. Как сообщил автор под видео, пожар произошел на пересечении Райымбека-Бокейханова.
В пресс-службе ДЧС корреспонденту NUR.KZ сообщили, что инцидент произошел сегодня в 09:57. Прибывшие на место сотрудники противопожарной службы выяснили, что пламенем объят автомобиль Mercedes 1990 года выпуска.
Пожар ликвидирован в 10:08.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1946330-avtomobil-zagorelsya-v-almaty-video/