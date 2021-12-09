7-летнего мальчика спасли во время пожара в жилом доме в Экибастузе (фото)

Фото с места событий: instagram.com/pavlodar_tjd/

Пожар в одной из квартир в жилом доме произошел в Экибастузе, сообщается в официальном Instagram ДЧС Павлодарской области.

Инцидент произошел накануне днем. Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже в доме по улице Жусупа поступило на пульт "102" в 15:34.

Пожарные прибыли на место происшествия за 5 минут. Как оказалось, горели деревянные рамы окон на балконе трехкомнатной квартиры, а также мебель в спальне.

В результате возгорания образовалось сильное задымление.

До прибытия пожарных самостоятельно были эвакуированы 5 человек. Однако пожарным сообщили о том, что в квартире на пятом этаже, которая находится прямо над квартирой, где произошел пожар, остался 7-летний мальчик.

Мама мальчика открыла входную дверь ключом, а старший пожарный Ефим Кузнецов вынес ребенка на руках из задымленной квартиры.

Спасенного мальчика осмотрели врачи. Они пришли к выводу, что медпомощь ему не требуется.

Полностью справиться с огнем удалось за 28 минут. На месте происшествия работали 10 человек и 3 единицы техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1946156-7-letnego-malchika-spasli-vo-vremya-pozhara-v-zhilom-dome-v-ekibastuze-foto/