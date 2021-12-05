Грузовик с фейерверками загорелся на трассе Нур-Султан – Щучинск (видео)

Грузовик с пиротехникой горит на дороге. Кадр из видео: instagram.com/ztb_video

На трассе Нур-Султан – Щучинск в Акмолинской области произошло необычное ЧП: загорелся грузовик с пиротехникой, из-за чего водителям пришлось наблюдать незапланированный салют, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролики, снятые очевидцами, появились сразу в нескольких Instagram-пабликах. На них можно заметить, как на трассе горит грузовик, а возле него в разные стороны разлетаются праздничные огни.

Как выяснилось, фура была загружена пиротехникой.

"Сегодня в Бурабайском районе в 21:26, на 212-м километре автодороги Нур-Султан – Щучинск произошло возгорание полуприцепа грузового автомобиля марки DAF, груженого пиротехническими изделиями, на площади 30 квадратных метров. Кабина транспорта в результате пожара не пострадала, сгорел полуприцеп полностью", – сообщает ДЧС Акмолинской области в своем официальном Instagram-профиле.

Пожар локализован в 22:05, ликвидирован – в 22:32. Жертв и пострадавших нет. Движение на трассе было временно перекрыто, трафик восстановили в 22:40.

На месте работали 19 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1945312-neozhidannyy-salyut-nachalsya-na-trasse-nur-sultan-schuchinsk-video/