20-летний сержант погиб от огнестрельного ранения в здании полиции Уральска

УП Уральска. Фото: NUR.KZ

В социальных сетях появилась информация, что сегодня утром от огнестрельного ранения погиб сотрудник управления полиции Уральска. Он заступил на дежурство во фронт-офисе. Выезд подтвердили в управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил около 8 утра 3 декабря. Мужчина 2001 года рождения получил огнестрельное ранение, от которого скончался до приезда бригады медиков", - сообщили в ведомстве.

Возле здания проводятся следственные действия.

В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что инцидент произошел 3 декабря примерно в 07.40 часов в УП Уральска после получения сотрудником табельного оружия на боевом посту.

Фото: NUR.KZ

Младший сержант 2001 года рождения покончил с собой.

В органах внутренних дел работал с мая 2021 года, в должности - с августа текущего года.

"За время работы зарекомендовал себя с положительной стороны, в физическом отношении подтянут. Режим соблюдал, на работу не опаздывал. За период службы действующих взысканий не имеет", - отметили в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, начато досудебное расследование.

Одновременно проводится служебное расследование для выяснения всех причин и обстоятельств трагедии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1945120-21-letniy-politseyskiy-pogib-ot-ognestrelnogo-raneniya-v-uralske/