Вертолет совершил вынужденную посадку в Акмолинской области

Иллюстративное фото: kazaviaspas.kz

26 ноября вертолет Ми-8АМТ АО "Казавиаспас" МЧС РК совершил вынужденную посадку примерно в 100 км от Нур-Султана. Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации АО "Казавиаспас", вертолет следовал по оперативной заявке Национального координационного центра экстренной медицины по маршруту Нур-Султан-Экибастуз.

Но совершил вынужденную посадку в районе села Орнек Ерейментауского района Акмолинской области, приблизительно в 100 км от Нур-Султана.

"На борту находились экипаж в количестве 5 человек и 2 врача. Предварительная причина вынужденной посадки - вибрация правого двигателя. Вертолет благополучно приземлился, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе АО "Казавиаспас".

Отмечается, что экипаж и врачи были вывезены на резервном воздушном судне. Вертолет находится на гарантии. Совместно с заводом-производителем будет выполнена инспекция воздушного судна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1944137-vertolet-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku-v-akmolinskoy-oblasti/