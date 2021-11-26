Огромное дерево рухнуло на автомобиль в центре Алматы (фото, видео)

Дерево упало на машину. Кадр из видео: instagram.com/krisp__almaty

Пользователи соцсетей делятся видео, на котором автомобиль придавило деревом, вырванным с корнем. Случай прокомментировали в ДЧС, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места инцидента появились сразу в нескольких Instagram-пабликах. Указывается, что произошло ЧС на улице Калдаякова – на отрезке между улицами Гоголя и Айтеке би.

По информации ДЧС, обошлось без пострадавших и жертв.

"26 ноября в 13:19 поступило сообщение от УП Медеуского района о том, что на улице Калдаякова дерево упало на автомобиль Кia Rio.

Жертв и пострадавших нет. На место незамедлительно направлены сотрудники службы спасения "109" аппарата акима города Алматы, ТОО "Алматы Тазалык", УЧС.

В настоящее время работы по расчистке проезжей части завершаются. Обстоятельства произошедшего выясняются", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1944123-ogromnoe-derevo-ruhnulo-na-avtomobil-v-tsentre-almaty-foto-video/