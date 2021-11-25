Пожар произошел на складе в Алматы (видео)

Место происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Сегодня, 25 ноября, в соцсетях появилась информация о пожаре в нижней части города Алматы, передает NUR.KZ.

Видеозаписи очевидцев были опубликованы в сообществе kris_p_kz в Instagram.

В пресс-службе ДЧС города Алматы сообщили, что в 16:35 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу на сообщение о горении склада в Жетысуском районе. Горящий склад находится по адресу: мкр. Кокмайса, дом 26.

Пожарный. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Первые пожарные расчеты прибыли через 3 минуты, к тому моменту открытым пламенем горел металлический ангар. Создалась угроза распространения на соседние складские помещения.

На месте был создан оперативный штаб, развернуто 2 боевых участка, задействовано более 70 человек личного состава и 21 единицу техники.

Место происшествия. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Локализация пожара была достигнута в 17:20. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Место происшествия. Фото: пресс-служба ДП ВКО

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943964-pozhar-proizoshel-na-sklade-v-almaty-video/