Многодетная семья в Шымкенте лишилась дома, который строила 5 лет

Семья Еникеевых. Фото: otyrar.kz

Семья Еникеевых из Шымкента в одночасье лишилась дома, который строила 5 лет. Большую часть жилища уничтожил пожар, сообщает Otyrar.kz.

Как рассказала многодетная мама Рамзия Еникеева, из охваченного огнем дома они успели вынести лишь документы и кое-какие вещи.

"Залезли на крышу, там уже сильный дым пошел, и мы вызвали пожарных. Пожарные приехали и все разломали. В начале в 3 часа мы вызвали их, в 4 часа ночи нам потушили дом. Нам сказали, что пожар из-за проводки, но у меня не из-за проводки, у меня не здесь тлело, а с той стороны в комнате тлело", - вспоминает женщина.

Теперь же семье с пятью детьми негде жить. Глава семьи — единственный кормилец. Мужчина работает cантехником, его зарплаты и пособий многодетной семье едва хватает на жизнь. Денег не то, что на новое жилье, даже на ремонт того, что осталось, нет.

В УЧС рассказали, что пожар в ту злополучную ночь тушили сразу 14 пожарных. Предполагается, что возгорание произошло из-за печи. Версию поджога спасатели исключают.

"Подозрения на поджог не имеются, потому что в основном горела печь. 6 квадратных метров, то есть потолочное покрытие и крыша дома. Хозяева говорят, что до этого чистили печь, однако в 2018 году тоже был пожар в этом доме. Тогда причина пожара тоже была в печи", - прокомментировал старший инженер УЧС Абайского района Шымкента Эльдар Паттахов.

Как оказалось, в таких случаях государство не обязано помогать пострадавшим.

Пока погорельцев приютили знакомые, но, учитывая, что в семье пятеро детей и двое взрослых, долго так продолжаться не может. Сейчас многодетная семья может рассчитывать лишь на помощь неравнодушных казахстанцев - помочь можно не только финансово, но и с временным жильем или стройматериалами.

Связаться с Рамзией можно по номеру телефона 8-775-316-99-21.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943420-mnogodetnaya-semya-v-shymkente-lishilas-doma-kotoryy-stroila-5-let/