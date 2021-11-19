Женщина с сыном осталась ни с чем: продаваемый после развода дом сгорел в Уральске

Место происшествия. Кадр из видео: предоставлено Ларисой Маркеловой

Жительница Уральска Лариса Маркелова в одночасье лишилась совместно нажитого в браке имущества. Дом, в котором проживал бывший муж, полностью сгорел. Сейчас женщина вместе с 13-летним ребенком ютится у родственников, передает корреспондент NUR.KZ.

Пожар в дачном обществе "Связист", которое находится неподалеку от Покровского женского монастыря, начался вечером 15 ноября. В ДЧС ЗКО сообщили, что звонок о возгорании поступил от соседей.

"На место выехали несколько пожарных машин. Огонь с бани перекинулся на жилой дом. Он был щитовой, поэтому пламя быстро распространялось. Общая площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров.

Сгоревший дом. Фото: NUR.KZ

Пожар был ликвидирован в 23.37 часов. Хозяин дома находился на месте, он не пострадал. Выясняются причины случившегося", - сообщил заместитель начальника пожарной части №8 Манарбек Султанов.

Лариса Маркелова до сих пор не может прийти в себя. Она лишилась жилья.

Сгоревший дом. Фото: NUR.KZ

"Мы сейчас с мужем в разводе. Он с недавнего времени проживал в этом доме один. Экс-супруг выставил жилье на продажу и должен был выплатить мне и сыну нашу долю. Но дом полностью сгорел.

Несколько лет назад его оценили в сумму 11 миллионов тенге. Сейчас он стоит дороже. Там находились наши с сыном вещи. У 13-летнего ребенка сгорели все книги и учебники. Сейчас живем у родственников и не знаем, что делать", - рассказала женщина.

Сейчас Лариса Маркелова будет рада любой помощи. Телефон для связи: 87774200040.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943055-zhenschina-s-synom-ostalas-ni-s-chem-prodavaemyy-posle-razvoda-dom-sgorel-v-uralske/