Крупный пожар вспыхнул в многоэтажном доме в Нур-Султане (фото)

Пожар в ЖК "Европейский". Фото: пресс-служба ДЧС Нур-Султана

В многоэтажном жилом доме в Нур-Султане вспыхнул пожар – по информации ДЧС, сейчас его тушат 22 человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 15:29 подразделения ДЧС города Нур-Султан выехали на поступившее сообщение о пожаре – горел один из домов в ЖК "Европейский" (улица Боталы, 26).

"Установлено, что в 18-этажном жилом доме ЖК "Европейский", в подъезде №1 с 10-го по 14-й этажи произошло загорание электрокабелей в шахте.

На данный момент проводится эвакуация людей. На месте задействовано 22 человека личного состава и 6 единиц техники ДЧС города Нур-Султан", – сообщили в столичном ДЧС.

Пожар в ЖК "Европейский". Фото: пресс-служба ДЧС Нур-Султана

Есть ли в результате ЧС пострадавшие или погибшие, пока не уточняется.

Пожар в ЖК "Европейский". Фото: пресс-служба ДЧС Нур-Султана

Пожар в ЖК "Европейский". Фото: пресс-служба ДЧС Нур-Султана

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943045-krupnyy-pozhar-vspyhnul-v-mnogoetazhnom-dome-v-nur-sultane-foto/