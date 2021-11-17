Крупный пожар произошел на складе с ТМЦ в Алматы (видео)

Фото с места ЧП. Источник: ДЧС Алматы

В Алматы произошел крупный пожар на складе с ТМЦ, об этом сообщается на официальной странице ДЧС города в Instagram.

Как сообщили в ДЧС, сегодня вечером на пульт 101 один за другим стали поступать тревожные звонки от очевидцев о том, что горит склад.

"Первые пожарные расчеты прибыли через 6 минут, к этому времени происходили вспышки газовоздушной смеси, открытым пламенем горел склад с ТМЦ на площади 80 кв.м.", - сообщили в ДЧС.

Как отметили в ведомстве, из-за находящихся на складе газовых баллонов создалась угроза взрыва и распространения огня на соседние строения. На тушение и предотвращение взрыва были введены пожарные стволы.

"В ходе тушения пожара из горящего склада эвакуировано 11 единиц газовых баллонов 50 и 25 литров. Пожар локализован в 20.00 и ликвидирован в 20.05", - добавили в ДЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942521-krupnyy-pozhar-na-sklade-s-tmts-proizoshel-v-almaty-video/