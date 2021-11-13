Тепломагистраль повредилась в Петропавловске

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В ночь с 12 на 13 ноября в Петропавловске произошло повреждение основной тепломагистрали №8. Из-за этого у жителей города стало холоднее в жилищах, передает МИА "Казинформ".

Как сообщили агентству в пресс-службе АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", в момент происшествия на месте работали специалисты ТОО "Петропавловские Тепловые Сети". Они проводили там ремонт.

В компании отметили, что технологическое повреждение образовалось из-за высокого износа и его оперативно устранили, однако после этого произошло сопутствующее изменение гидравлического и температурного режимов.

Это и стало причиной, по которой батареи в домах петропавловцев сегодня были менее горячими.

Систему теплоснабжения теперь необходимо наладить, и на это потребуется некоторое время. Тем не менее, в пресс-службе компании пообещали закончить все работы до конца дня.

"Просим горожан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - попросили в АО "СЕВКАЗЭНЕРГО".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942065-teplomagistral-povredilas-v-petropavlovske/