Огромное дерево рухнуло на припаркованный автомобиль в Алматы (фото)

В Алматы упавшее дерево раздавило автомобиль. Информации о пострадавших не поступало.
Вчера в Алматы в районе пересечения улиц Амангельды и Кабанбай батыра старое сухое дерево обрушилось на автомобиль. Фото с места ЧП опубликовали очевидцы в Instagram.
Судя по кадрам, транспорт получил серьезные механические повреждения.
Как сообщили в ДЧС города, информации о пострадавших не поступало.
Более подробную информацию в ведомстве обещали предоставить позднее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942032-ogromnoe-derevo-ruhnulo-na-priparkovannyy-avtomobil-v-almaty-foto/