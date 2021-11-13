Огромное дерево рухнуло на припаркованный автомобиль в Алматы (фото)

Фото с места ЧП. Источник: instagram.com/kris_p_kz

В Алматы упавшее дерево раздавило автомобиль. Информации о пострадавших не поступало.

Вчера в Алматы в районе пересечения улиц Амангельды и Кабанбай батыра старое сухое дерево обрушилось на автомобиль. Фото с места ЧП опубликовали очевидцы в Instagram.

Судя по кадрам, транспорт получил серьезные механические повреждения.

Как сообщили в ДЧС города, информации о пострадавших не поступало.

Более подробную информацию в ведомстве обещали предоставить позднее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942032-ogromnoe-derevo-ruhnulo-na-priparkovannyy-avtomobil-v-almaty-foto/