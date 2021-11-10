Стреляли по птицам: 14-летний подросток погиб от пулевого ранения в Жамбылской области

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9 ноября стало известно о смерти 14-летнего подростка. Информацию о трагедии из центральной районной больницы передали в ОП Меркенского района. Об этом сообщается на официальной странице ДП Жамбылской области в Instagram. Причиной смерти стало ранение из пневматического оружия.

Как рассказали в полиции, погибший жил в селе Тескентоган.

Следователи выяснили, что погибший с другом взяли оружие без разрешения родителей. Пулевое ранение подросток получил во время стрельбы по птицам в поле.

Данный факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований. Назначены экспертизы.

Из сотрудников Департамента полиции Жамбылской области создали следственно-оперативную группу, которая занимается выяснением и изучением всех обстоятельств трагедии.

Иные подробности по делу в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат.

В полиции всех родителей попросили быть внимательными к своим детям, а также хранить зарегистрированное оружие в установленном законом порядке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941584-strelyali-po-ptitsam-14-letniy-podrostok-pogib-ot-pulevogo-raneniya-v-zhambylskoy-oblasti/