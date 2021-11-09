Полицейские спасли мужчину из горящего дома в Риддере (фото, видео)

Полицейские. Фото: пресс-служба ДП ВКО

В ночь на 8 ноября в Риддере двое полицейских спасли мужчину из горящего дома. Ему помогли выбраться на улицу, а также выгнать из гаража машину и вынести легковоспламеняющиеся предметы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

Как рассказали в полиции, в районе 00:40 патрульные заметили яркий свет, похожий на зарево от пожара.

Подъехав к источнику, инспектор службы Батальона патрульной полиции ДП ВКО Елжан Омаров и старший лейтенант Ахметуали Аканов увидели горящий жилой дом.

Еще в пути стражи порядка сообщили об этом на линию 112, однако не стали дожидаться огнеборцев и сами вбежали во двор. Отмечается, что площадь пожара уже была велика, горела входная группа.

Сгоревший дом. Фото: пресс-служба ДП ВКО

Возле ворот полицейских встретила девочка-подросток с собакой. Убедившись, что она в порядке, правоохранители поспешили помочь остальным людям, оставшимся в доме.

В одной из комнат патрульные увидели мужчину и помогли ему выбраться из дома. Оказалось, что в здании оставался он один. В то же время удалось выяснить, что возгорание началось с бани, а после огонь распространился на гараж и на дом.

После этого Омаров и Аканов помогли хозяину дома выгнать автомобиль из гаража, а также вытащить велосипед, машинные масла, топливо, газовый баллон и все остальные вещи, до которых еще не добрался огонь.

Сгоревший дом. Фото: пресс-служба ДП ВКО

Вскоре на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Осмотрев граждан, медики заключили, что они находятся в удовлетворительном состоянии и их жизням ничего не угрожает.

Отмечается, что полицейские свой поступок героизмом не считают и заявили, что на их месте так поступил бы каждый.

57-летний хозяин дома поблагодарил стражей порядка за спасение и помощь в эвакуации транспорта и других предметов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941292-politseyskie-spasli-muzhchinu-iz-goryaschego-doma-v-riddere-foto-video/