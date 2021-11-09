25 школьников погибли в результате пожара в классе в Нигере

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По словам официальных лиц, по крайней мере 25 детей в возрасте от пяти до шести лет погибли после того, как их классные комнаты в соломенной хижине загорелись на юге Нигера, передает Би-би-си.

Пожар возник в понедельник утром в школе районе Маради. Причина возгорания пока не известна.

В Нигере дополнительные школы часто строятся из дерева и соломы, когда основные кирпичные конструкции не могут вместить всех школьников. В понедельник пожар уничтожил три таких класса, сообщил местным СМИ мэр города Маради Чайбу Абубакар.

Один из очевидцев рассказал Би-би-си, что они видели, как с места происшествия уносили несколько тел, а также несколько раненых детей помещали в автомобили для перевозки в больницу.

Сообщается, что некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

Все занятия в школе приостановлены.

Хотя пожары в школьных постройках в Нигере не редкость, они редко приводят к такому количеству смертей.

Однако в начале этого года около 20 детей погибли в аналогичном пожаре в столице Нигера, Ниамее.

В общей сложности во время этого инцидента было разрушено 28 соломенных классных комнат, что вызвало общественный резонанс.

Большинство из тех, кому не удалось сбежать, посещали детские сады школы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941215-25-shkolnikov-pogibli-v-rezultate-pozhara-v-klasse-v-nigere/