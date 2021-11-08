Шесть детей отравились угарным газом во времянке в Нур-Султане

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Сегодня на онлайн-брифинге в СЦК главный специалист управления пожарного госконтроля сообщила о случае в дачном обществе в Нур-Султане: 6 детей отравились угарным газом. Семья переехала из Кызылординской области в столицу и жила во временном строении, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня в 7:40 утра в дачном обществе 6 детей поступили в больницу, они получили отравление угарным газом. Мы уже провели разбирательство с утра по горячим следам. Разбирались, была ли эта семья на учете у нас, подавали ли ее в списке. Оказалось, что эта семья переехала в сентябре.

Там дети 2009, 2011, 2013, 2017, 2020, 2021 года рождения. Семья переехала в Нур-Султан из Кызылординской области в сентябре.

Ранее в этом временном строении проживала другая семья, и на территории дома проводился профилактический осмотр. Такие факты у нас фиксируются", - сообщила специалист управления Айгерим Раимкулова.

Дети, по ее словам, получили отравление средней степени тяжести и проходят медосмотр.

"В отношении социально уязвимых слоев населения мы стараемся привлекать больше внимания, привлекать спонсоров для помощи и устранения трещин и нарушений в печи. И все это делается в теплое время", - добавила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941126-shest-detey-otravilis-ugarnym-gazom-vo-vremyanke-v-nur-sultane/