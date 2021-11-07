Мужчина погиб из-за хлопка газа в селе под Нур-Султаном

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В Акмолинской области из-за хлопка газовоздушной смеси погиб пожилой мужчина, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Трагедия произошла в воскресенье, 7 ноября, примерно в 11:53.

В поселке Кызылсуат Целиноградского района на территории частного жилого дома, где установлено автономное газовое отопление, при открытии колодца газгольдера произошел хлопок газовоздушной смеси. При этом дальнейшего горения не было.

Фото с места ЧП: ДЧС Акмолинской области

В результате ЧП на месте скончался 73-летний хозяин дома.

Сейчас в ДЧС выясняют обстоятельства и причину случившегося. По факту инцидента назначена судмедэкспертиза. На месте происшествия работают сотрудники ДЧС, полиции и скорой помощи.

"Департамент по ЧС Акмолинской области просит жителей области соблюдать меры безопасности, помните ваша жизнь в ваших руках! Берегите себя и своих близких!" – обратились в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940958-muzhchina-pogib-iz-za-hlopka-gaza-v-sele-pod-nur-sultanom/