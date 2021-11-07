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Мужчина погиб из-за хлопка газа в селе под Нур-Султаном

Газовый баллон стоит на земле
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Акмолинской области из-за хлопка газовоздушной смеси погиб пожилой мужчина, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Трагедия произошла в воскресенье, 7 ноября, примерно в 11:53.

В поселке Кызылсуат Целиноградского района на территории частного жилого дома, где установлено автономное газовое отопление, при открытии колодца газгольдера произошел хлопок газовоздушной смеси. При этом дальнейшего горения не было.

Механизм автономного газового отопления
Фото с места ЧП: ДЧС Акмолинской области

В результате ЧП на месте скончался 73-летний хозяин дома.

Сейчас в ДЧС выясняют обстоятельства и причину случившегося. По факту инцидента назначена судмедэкспертиза. На месте происшествия работают сотрудники ДЧС, полиции и скорой помощи.

"Департамент по ЧС Акмолинской области просит жителей области соблюдать меры безопасности, помните ваша жизнь в ваших руках! Берегите себя и своих близких!" – обратились в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940958-muzhchina-pogib-iz-za-hlopka-gaza-v-sele-pod-nur-sultanom/