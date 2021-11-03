Пять человек погибли в результате крушения самолета под Иркутском (фото, видео)

Фото с места событий: instagram.com/kobzevnasvyazi

Грузовой самолет АН-12 разбился в Иркутской области России. В результате крушения погибли люди.

Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск, пишет РИА Новости.

Самолет пропал с радаров на пути к Иркутску. По информации издания, на борту находились семь человек - пять членов экипажа и два пассажира.

Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от аэропорта. Они ликвидировали горение на месте падения Ан-12, сообщили корреспондентам издания в пресс-службе МЧС РФ.

Стало известно, что по факту трагедии начато уголовное дело. В СК РФ уточнили, что возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Представитель экстренных служб сообщил корреспондентам издания, что были обнаружены останки 5 человек.

"На месте падения воздушного судна найдены тела четырех погибших и фрагменты тела еще одного человека", - уточнил собеседник агентства.

К работам на месте катастрофы привлекли более 110 человек и около 60 единиц техники.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выехал на место крушения, сообщил глава региона в своем Instagram. Он также опубликовал кадры с места трагедии.

В СМИ распространяют список членов экипажа и пассажиров рухнувшего самолета. Сообщается, что на борту находились граждане России, Украины и Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940417-pyat-chelovek-pogibli-v-rezultate-krusheniya-samoleta-pod-irkutskom-foto-video/