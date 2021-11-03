Сильное землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Чили

Чили. Иллюстративное фото: Pexels

Специалисты сообщили, что на побережье в Чили произошло сильное землетрясение, передает РИА Новости.

"По предварительной информации, в 00:17 произошел толчок магнитудой 5,9 ... Эпицентр в 35,57 километра к востоку от Лос-Андес", - говорится в сообщении специалистов Национального центра сейсмологии Университета Чили.

Одно из самых крупнейших землетрясений за последние полвека произошло на побережье Чили в феврале 2010 года. Тогда в результате трагедии погибли сотни людей, последовали многочисленные разрушения и образование цунами.

Напомним, в сентябре три человека погибли и десятки получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,0 в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Были эвакуированы десятки тысяч человек.

В середине августа разрушительное землетрясение произошло на Гаити. Число погибших достигло примерно двух тысяч человек. Среди пострадавших - более полумиллиона жителей острова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940266-silnoe-zemletryasenie-magnitudoy-59-proizoshlo-v-chili/