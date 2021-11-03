Мощный пожар вспыхнул посреди ночи в Алматы

Двухэтажное здание горит в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.almaty.official

Этой ночью в Алматы загорелось двухэтажное здание. Был ли кто-то в этот момент внутри, не уточняется, передает корреспондент NUR.KZ.

Новость о пожаре появилась в Instagram-паблике kris.p.almaty.official. Судя по кадрам из снятого очевидцами ролика, пожар был настолько мощным, что горел как свеча на фоне ночного города.

При этом на кадрах видно, что на месте возгорания работают пожарные.

"Бостандыкский район, улица Радостовца. Пожарные расчеты ДЧС города Алматы ликвидируют пожар в двухэтажном заброшенном каркасно-камышитовом доме, угрозы распространения не имеется", – сообщил ДЧС города Алматы в комментариях под видео.

Были ли пострадавшие или жертвы в результате пожара, не уточняется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940227-moschnyy-pozhar-vspyhnul-posredi-nochi-v-almaty-video/