Сотня человек пропали без вести после обрушения 22-этажного дома в Нигерии

22-этажный дом обрушился в Нигерии. Фото: PIUS UTOMI EKPEI/AFP via Getty Images

В Лагосе, Нигерия, обрушился недостроенный 22-этажный дом. В результате происшествия четверо погибли, 100 человек пропали без вести.

Комиссар полиции штата Лагос Хаким Олусегун Одумосу заявил, что пока рано называть причину обрушения здания, пишет The Guardian.

На месте происшествия уже работают спасатели, используя экскаваторы, чтобы разобрать завалы. Местные жители также помогают вести поиск пострадавших среди обломков и искореженного металла.

Известно, что трех человек удалось спасти, их доставили в находящиеся рядом машины скорой помощи.

Многоэтажный жилой дом обрушился в престижном районе Икойи в нигерийском Лагосе. Он был частью элитного жилого комплекса 360 Degrees Towers, пишет BBC.

Феми Адесина, специальный советник президента Мухаммаду Бухари, сказал, что президент "сочувствует семьям, потерявшим близких" и призвал власти активизировать усилия по спасению людей.

По данным The Guardian, обрушившееся здание было частью трех башен, построенных частным застройщиком Fourscore Homes. В брошюре для потенциальных клиентов компания обещала покупателям предложить "образ жизни без стресса, дополненный гостиничным чутьем". Самый дешевая квартира продавалась за 1,2 млн долларов (512 млн тенге).

Обрушение зданий в Нигерии стало частым явлением, поскольку застройщиками не соблюдаются правила строительства, а строительные материалы не соответствуют стандартам качества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940058-sotnya-chelovek-propali-bez-vesti-posle-obrusheniya-22-etazhnogo-doma-v-nigerii/