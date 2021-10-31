Тело мужчины нашли в сгоревшей квартире в Павлодарской области

Фото с места событий: ДЧС Павлодарской области

Пожар произошел накануне в селе Калкаман в Аксуском районе Павлодарской области. В квартире, где это случилось, нашли тело пенсионера, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 17:30. Сообщалось, что горит квартира в трехэтажном жилом доме. На место направили сотрудников противопожарной службы.

Они выяснили, что на втором этаже в 3-комнатной квартире в зальном помещении происходило горение домашних вещей, мебели и бытовой техники. Общая площадь составила 15 квадратных метров.

В ходе разведки звено газодымозащитной службы обнаружило тело мужчины 1949 года рождения.

Сообщается, что 15 человек, среди них 2 детей, сами эвакуировались из здания.

Пожар в квартире ликвидировали в 18:07. По предварительной версии, причиной возгорания стало неаккуратное обращение с огнем. На месте работали 2 человека личного состава и 1 единица техники, испытательная пожарная лаборатория.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1939771-telo-muzhchiny-nashli-v-sgorevshey-kvartire-v-pavlodarskoy-oblasti/