Жители Актау остались без 5,5 млрд тенге, но у них появился шанс получить квартиры

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Редактор региональных новостей

      Жители Актау остались без 5,5 млрд тенге, но у них появился шанс получить квартиры

      Опубликовано:

      Стройка
      Строительство дома. Иллюстративное фото: aapsky / Getty Images

      В Актау недостроенные дома передадут ЖСК: с помощью государства их достроят, а 550 обманутых дольщиков смогут получить жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

      Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Мангистауской области проводит работу по защите прав граждан, вложивших средства в строительство жилья.

      "В 2020-2023 годах ТОО "Интерьер Строй Актау" заключило с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир по объектам строительства и привлекло около 5,5 млрд тенге. Однако строительство жилых комплексов не завершено, дольщики не получили обещанное жилье", - рассказали в прокуратуре региона.

      В итоге руководителей ТОО "Интерьер Строй Ақтау" осудили за мошенничество. 

      Органы прокуратуры в целях защиты прав дольщиков ТОО "AQ QALA 2024", ТОО "Султан-Женис" и ТОО "Murager-Aktau" подали в суд иск о расторжении предварительных договоров купли-продажи и обязании ТОО "Интерьер Строй Актау" передать незавершенные объекты строительства в собственность жилищно-строительных кооперативов.

      Решениями суда №2 Актау от 5 и 9 сентября 2025 года исковые заявления прокуратуры были удовлетворены.

      "Это позволит завершить строительство при поддержке государства и дает возможность дольщикам в будущем получить свое жилье. Прокурорами защищены права 550 дольщиков, пострадавших от мошеннических действий", - отметили в ведомстве.

      Напомним, в мае в Актау вынесли обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов "Султан", "Аккала" и "Мурагер". Строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершились.

      По информации АФМ, часть средств в 1,9 млрд тенге вывели из кассы ТОО "Интерьер Строй Актау" в наличной форме по фиктивным актам строительных работ - их присвоило руководство компании. В ходе следствия был наложен арест на 5 земельных участков и 47 автомашин.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.