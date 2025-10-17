Жители Актау остались без 5,5 млрд тенге, но у них появился шанс получить квартиры

В Актау недостроенные дома передадут ЖСК: с помощью государства их достроят, а 550 обманутых дольщиков смогут получить жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Мангистауской области проводит работу по защите прав граждан, вложивших средства в строительство жилья.

"В 2020-2023 годах ТОО "Интерьер Строй Актау" заключило с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир по объектам строительства и привлекло около 5,5 млрд тенге. Однако строительство жилых комплексов не завершено, дольщики не получили обещанное жилье", - рассказали в прокуратуре региона.

В итоге руководителей ТОО "Интерьер Строй Ақтау" осудили за мошенничество.

Органы прокуратуры в целях защиты прав дольщиков ТОО "AQ QALA 2024", ТОО "Султан-Женис" и ТОО "Murager-Aktau" подали в суд иск о расторжении предварительных договоров купли-продажи и обязании ТОО "Интерьер Строй Актау" передать незавершенные объекты строительства в собственность жилищно-строительных кооперативов.

Решениями суда №2 Актау от 5 и 9 сентября 2025 года исковые заявления прокуратуры были удовлетворены.

"Это позволит завершить строительство при поддержке государства и дает возможность дольщикам в будущем получить свое жилье. Прокурорами защищены права 550 дольщиков, пострадавших от мошеннических действий", - отметили в ведомстве.

Напомним, в мае в Актау вынесли обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов "Султан", "Аккала" и "Мурагер". Строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершились.

По информации АФМ, часть средств в 1,9 млрд тенге вывели из кассы ТОО "Интерьер Строй Актау" в наличной форме по фиктивным актам строительных работ - их присвоило руководство компании. В ходе следствия был наложен арест на 5 земельных участков и 47 автомашин.

