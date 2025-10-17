"Усталые таксисты и пьяные за рулем": тревожные итоги рейдов в Казахстане подвели в Минтрансе

В Казахстане прошли масштабные рейды для проверки безопасности пассажиров транспортных средств. Было выявлено 13,6 тыс. нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство транспорта.

Как сообщается на официальном сайте Министерства транспорта, среди более 13,6 тыс. нарушений 1 167 связаны с правилами перевозки пассажиров и багажа. Еще 394 - факты нелегальных перевозок (в основном такси). Случаев отсутствия техосмотра или несоответствия техническим требованиям - 1 962.

Особое внимание было уделено автомобилям с правым рулем (Toyota Alphard, Estima и др.) - зафиксировано 213 выездов на встречную полосу.

"Также выявлены факты, когда водители такси выполняли по 5-6 междугородних рейсов в день, нарушая режим труда и отдыха. Усталость водителя на длинных маршрутах по степени риска сопоставима с вождением в состоянии опьянения", - подчеркнули в Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля.

Кроме того, выявлено 268 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 2 506 случаев использования телефона за рулем.

Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля призывает перевозчиков строго соблюдать законодательство, контролировать техническое состояние транспорта и не рисковать безопасностью пассажиров.

Напомним, в Астане лишили свободы местного водителя, который был пойман за рулем в нетрезвом состоянии. Ранее его уже лишали прав за такое же правонарушение.

Кроме того, запретить в Казахстане Toyota Alphard предложил депутат Ерлан Саиров - по мнению мажилисмена, именно эти машины часто становятся участниками смертельных аварий.

