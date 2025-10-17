Собрал 70 млн с подчиненных под предлогом "указаний сверху": директора осудили в Костанае

В Костанае вынесли приговор в отношении регионального директора компании за вымогательство более 70 млн тенге у подчиненных под видом указаний руководства, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере с использованием служебного положения в отношении двух или более лиц (п.2 ч.4 ст.190 УК РК), рассмотрели в суде №2 Костаная.

"С декабря 2023 года по октябрь 2024 года региональный директор Костанайского филиала компании, используя свое служебное положение, злоупотребляя доверием находящихся в его прямом служебном подчинении, обманным путем под надуманным предлогом об указании вышестоящего руководства о передаче денег требовал от сотрудников передать ему деньги", - установил суд.

Эти деньги сотрудники получали в виде индивидуальной бонусной выплаты за эффективную работу с клиентами.

В результате преступных действий потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере - более 70 млн тенге.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать руководящие должности в банках и иных финансовых организациях сроком на 10 лет.

В суде региональный директор свою вину не признал. Потерпевшие же настаивали на его строгом наказании и удовлетворении исков.

Суд посчитал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, наличие у подсудимого малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, установлено не было.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенных деяний, всех обстоятельств по делу суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Отбывать его он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также его лишили права занимать руководящие должности в банках и иных финансовых организациях сроком на 7 лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворили в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Северном Казахстане директора и главного инженера ТОО "Жилищная служба Петропавловска" осудили за присвоение государственных средств на сумму более 8 млн тенге. Деньги выделялись на ремонт насосной станции, а также систем водоснабжения и отопления жилых домов.

В Алматы районный суд вынес обвинительный приговор директору учебного центра, который за некую сумму обещал стопроцентное поступление детей в зарубежные вузы через агрессивную рекламу в интернете. Для оплаты обучения предлагалось быстрое оформление рассрочки или кредита с дополнительными скидками. Впоследствии выяснилось, что ни зарубежное обучение, ни сертификаты предоставлены не были.

